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Экскаватор оборвал провода линии электропередачи в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekskavator-oborval-provoda-linii-elektroperedachi-v-krasnodare
Экскаватор оборвал провода линии электропередачи в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Информация об отключении на воздушной ЛЭП поступила на диспетчерский пункт Краснодарского филиала «Россети Кубань» 2 июня в 9:15.

Оперативно-выездная бригада по прибытии зафиксировала обрыв провода экскаватором. Энергетики запитали потребителей в течение 1,5 часов, сейчас они завершают аварийно-восстановительные работы.

«Нарушение охранной зоны электроустановок наказуемо и смертельно опасно!», — сообщает пресс-служба «Россети Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 2 июня из-за энергоаварии в Краснодаре отключились 66 трансформаторных подстанций. Без света остались 17 улиц.

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