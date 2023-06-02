Из-за энергоаварии в Краснодаре отключились 66 трансформаторных подстанций

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 2 июня в 10:26.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «КНИИСХ» и еще 66 трансформаторных подстанции.

Без электроэнергии остались жители улиц Средней, Троицкой, Ильинской, Борисовской, Проезжей, Рясной, Семеновской, Прерывистой, Звездной, Клеверной, Колосистой, Поливной, Снежной, Вишневой, Клубничной, Озерной и Центральной.

На место выехала аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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