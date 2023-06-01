Из-за энергоаварии без света остались 22 улицы в районе парка «Краснодар» и в поселке Лазурном
Происшествия
01.06.2023 16:50
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 1 июня в 16:33.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «СВ-444» и еще 36 трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остались жители улиц Октябрьской, Северной, Спортивной, Новой, Молодежной, Первомайской, Дружбы, Садовой, Юбилейной, Краснодарской, Красной, Мира, Восточной, Транспортной в поселке Лазурном, а также улиц 1 Мая, Российской, Солнечной, Уссурийской, Яснополянской, Восточно-Кругликовской и Черкасской.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Читайте также: в Краснодаре 31 мая из-за энергоаварии без света остались жители восьми улиц в Прикубанском округе Краснодара.