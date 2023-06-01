Из-за энергоаварии без света остались 22 улицы в районе парка «Краснодар» и в поселке Лазурном

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 1 июня в 16:33.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «СВ-444» и еще 36 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Октябрьской, Северной, Спортивной, Новой, Молодежной, Первомайской, Дружбы, Садовой, Юбилейной, Краснодарской, Красной, Мира, Восточной, Транспортной в поселке Лазурном, а также улиц 1 Мая, Российской, Солнечной, Уссурийской, Яснополянской, Восточно-Кругликовской и Черкасской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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