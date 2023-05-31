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В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители восьми улиц

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-vosmi-ulits?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители восьми улиц
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 31 мая в 17:47.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «РП-64» и еще 23 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остались жители улиц Цветочной, Новой, Розовой, Кубанской, Лесной, Клубничной, Мира и Смоленской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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