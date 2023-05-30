Массовые отключения электричества пройдут в Краснодаре с 5 по 7 июня

Ограничение электроснабжения в западной части краевого центра возможно в ночь с 5 на 6 и с 6 на 7 июня в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Для удобства жителей свет будут отключать с 23:00 до 7:00. В зону отключения попадают Фестивальный (улицы Тургенева, Атарбекова, Гагарина, Яна Полуяна, Ковалева, Фестивальная, Воровского, Гаражная, Герцена, Монтажников, Брюсова, Рылеева), Славянский (улицы: Академика Лукьяненко, Красных Партизан, Темрюкская, Сочинская, Заполярная, Круговая, Толстого, Азовская, Анапская, Славянская и Крымская) и Юбилейный микрорайоны (улица Алма-Атинская), а также центральная часть города (улицы: Аэродромная, Дзержинского, Каляева, Бабушкина, Энгельса, Кропоткина, Калинина).

Жителям домов, попавших в зону отключения, городские электросети принесли извинения за временные неудобства, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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