В краснодарском поселке Лазурном на два дня отключат газоснабжение всех жилых домов

Газ отключат 30 и 31 мая.

Отключение необходимо для проведения работ по обеспечению газом участков для многодетных семей. За это время специалисты АО «Краснодаргоргаз» выполнят технологическое присоединение к сетям газорегуляторных пунктов.

«Это вынужденная мера для выполнения важной задачи. После проведения работ включение потребителей будет проводиться после осмотра газового оборудования в домах сотрудниками компании «Краснодаргоргаз», проверки наличия договоров на обслуживание и ремонт газового оборудования», — отметил главный инженер АО «Краснодаргоргаз» Азамат Рашитханов.

Как подчеркнули в газоснабжающей организации, проверка внутридомового оборудования будет проводиться для исключения аварийных ситуаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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