Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В краснодарском поселке Лазурном на два дня отключат газоснабжение всех жилых домов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-poselke-lazurnom-na-dva-dnya-otklyuchat-gazosnabzhenie-vseh-zhilyh-domov
В краснодарском поселке Лазурном на два дня отключат газоснабжение всех жилых домов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Газ отключат 30 и 31 мая.

Отключение необходимо для проведения работ по обеспечению газом участков для многодетных семей. За это время специалисты АО «Краснодаргоргаз» выполнят технологическое присоединение к сетям газорегуляторных пунктов.

«Это вынужденная мера для выполнения важной задачи. После проведения работ включение потребителей будет проводиться после осмотра газового оборудования в домах сотрудниками компании «Краснодаргоргаз», проверки наличия договоров на обслуживание и ремонт газового оборудования», — отметил главный инженер АО «Краснодаргоргаз» Азамат Рашитханов.

Как подчеркнули в газоснабжающей организации, проверка внутридомового оборудования будет проводиться для исключения аварийных ситуаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: компенсацию за газификацию на участке получили более 2,2 тыс. жителей Краснодарского края.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 мая
Зубочистка и косточка: как дома вырастить авокадо
Зубочистка и косточка: как дома вырастить авокадо
Рак груди, яичников и бесплодие: нарколог рассказал, чем пиво опасно для женщин
Рак груди, яичников и бесплодие: нарколог рассказал, чем пиво опасно для женщин
Волнистый попугай дома: плюсы, минусы и особенности ухода
Волнистый попугай дома: плюсы, минусы и особенности ухода
Хирург ответила, правда ли пупок может «развязаться»
Хирург ответила, правда ли пупок может «развязаться»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях