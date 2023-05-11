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Компенсацию за газификацию на участке получили более 2,2 тыс. жителей Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kompensatsiyu-za-gazifikatsiyu-na-uchastke-poluchili-bolee-2-2-tys-zhitelej-krasnodarskogo-kraya
Компенсацию за газификацию на участке получили более 2,2 тыс. жителей Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На компенсацию за догазификацию из краевого бюджета направили более 188 млн рублей.

Об этом 11 мая рассказал заместитель губернатора Кубани Андрей Прошунин.

«По числу домов, к которым подведен газ, Краснодарский край занимает третье место в стране — после Московской области и Башкортостана. Чтобы поддержать социально незащищенных жителей, с прошлого года предоставляется компенсация расходов на газификацию домов в пределах границ земельных участков. «Всего этой мерой поддержки воспользовались более 2,2 тыс. человек», — сказал вице-губернатор.

Меру поддержки реализуют с 2022 года. Сейчас компенсация составляет до 105 тыс. рублей. Средства перечисляют сразу на счет газораспределительной организации — это позволяет снизить финансовую нагрузку на граждан.

Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Подробную информацию можно получить в будние дни с 9:00 до 18:00 по номеру горячей линии 8 (800) 250-55-03, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: ветеранам СВО на Кубани предоставят льготы по программе социальной газификации.

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