Компенсацию за газификацию на участке получили более 2,2 тыс. жителей Краснодарского края
На компенсацию за догазификацию из краевого бюджета направили более 188 млн рублей.
Об этом 11 мая рассказал заместитель губернатора Кубани Андрей Прошунин.
«По числу домов, к которым подведен газ, Краснодарский край занимает третье место в стране — после Московской области и Башкортостана. Чтобы поддержать социально незащищенных жителей, с прошлого года предоставляется компенсация расходов на газификацию домов в пределах границ земельных участков. «Всего этой мерой поддержки воспользовались более 2,2 тыс. человек», — сказал вице-губернатор.
Меру поддержки реализуют с 2022 года. Сейчас компенсация составляет до 105 тыс. рублей. Средства перечисляют сразу на счет газораспределительной организации — это позволяет снизить финансовую нагрузку на граждан.
Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Подробную информацию можно получить в будние дни с 9:00 до 18:00 по номеру горячей линии 8 (800) 250-55-03, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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