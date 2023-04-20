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Ветеранам СВО на Кубани предоставят льготы по программе социальной газификации

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veteranam-svo-na-kubani-predostavyat-lgoty-po-programme-sotsialnoj-gazifikatsii
Ветеранам СВО на Кубани предоставят льготы по программе социальной газификации
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 20 апреля на пленарном заседании ЗСК.

Губернатор отметил, что около 2 тыс. жителей региона уже получили компенсацию за газификацию домовладений. Она составляет 100 тыс. рублей. В текущем году на эти цели направили 200 млн рублей.

«Благодаря законодательной поддержке жители региона льготных категорий получают компенсацию расходов или субсидию на подведение газа внутри своего участка. Теперь социальная газификация будет распространяться на всех ветеранов боевых действий, в том числе вернувшихся из зоны спецоперации. Это наша забота о защитниках, которые отстаивают интересы страны, и об их семьях. Кубань, в свою очередь, гарант экономической безопасности и такой должна оставаться. Бюджет края стабилен, и это позволяет нам расширять категории граждан, которые могут получать выплату на газификацию жилья», — сказал Кондратьев.

Эта мера поддержки также распространяется на членов семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семьи с детьми-инвалидами, ветеранов и инвалидов войны, многодетные семьи без учета доходов. А также на пенсионеров, если их среднедушевой доход не превышает двукратный прожиточный минимум, и малоимущие семьи.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Консультации предоставляют по телефону 8(800)55-000-55. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: ежемесячную выплату Героям СССР, Героям РФ и их вдовам подняли до 50 тыс. рублей на Кубани.

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