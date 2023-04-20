Ежемесячную выплату Героям СССР, Героям РФ и их вдовам подняли до 50 тыс. рублей на Кубани
Ежемесячную выплату Героям Советского Союза, Героям РФ и их вдовам предложил увеличить глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Инициативу губернатора поддержали депутаты ЗСК.
На выплаты из бюджета Краснодарского края выделили около 30 млн рублей.
«Сегодня важно сохранить устойчивость экономики и стабильность в крае. Мы продолжаем совершенствовать действующие меры поддержки населения. Сегодня увеличили размер ежемесячной выплаты Героям Советского Союза, Героям России и их вдовам до 50 тыс. рублей. Это позволит обеспечить их финансовой поддержкой. Из краевого бюджета на это предусмотрели порядка 30 млн рублей. Но дело даже не в деньгах, а в том внимании и заботе, которых, безусловно, достойны эти люди, как никто другой. Подвиги наших героев не имеют цены. Мы всегда будем перед ними в долгу», — сказал Кондратьев.
Впервые по инициативе главы края на эту меру поддержки из бюджета Кубани направили средства в 2019 году. В 2020 году выплату подняли до 30 тыс. рублей. В текущем году размер выплаты увеличился более чем на 60%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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