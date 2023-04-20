Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Ежемесячную выплату Героям СССР, Героям РФ и их вдовам подняли до 50 тыс. рублей на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ezhemesyachnuyu-vyplatu-geroyam-sssr-geroyam-rf-i-ih-vdovam-podnyali-do-50-tys-rublej-na-kubani
Ежемесячную выплату Героям СССР, Героям РФ и их вдовам подняли до 50 тыс. рублей на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ежемесячную выплату Героям Советского Союза, Героям РФ и их вдовам предложил увеличить глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Инициативу губернатора поддержали депутаты ЗСК.

На выплаты из бюджета Краснодарского края выделили около 30 млн рублей.

«Сегодня важно сохранить устойчивость экономики и стабильность в крае. Мы продолжаем совершенствовать действующие меры поддержки населения. Сегодня увеличили размер ежемесячной выплаты Героям Советского Союза, Героям России и их вдовам до 50 тыс. рублей. Это позволит обеспечить их финансовой поддержкой. Из краевого бюджета на это предусмотрели порядка 30 млн рублей. Но дело даже не в деньгах, а в том внимании и заботе, которых, безусловно, достойны эти люди, как никто другой. Подвиги наших героев не имеют цены. Мы всегда будем перед ними в долгу», — сказал Кондратьев.

Впервые по инициативе главы края на эту меру поддержки из бюджета Кубани направили средства в 2019 году. В 2020 году выплату подняли до 30 тыс. рублей. В текущем году размер выплаты увеличился более чем на 60%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре в этом году отремонтируют 29 домов ветеранов Великой Отечественной войны.

Статьи
Укусил клещ — что делать?
Укусил клещ — что делать?
Мясников о преддиабете: чем опасен и как лечить?
Мясников о преддиабете: чем опасен и как лечить?
Пять новых российских сериалов апреля 2023
Пять новых российских сериалов апреля 2023
Солнечное затмение — предвестник несчастья? Какие беды в истории молва связывает с затмениями
Солнечное затмение — предвестник несчастья? Какие беды в истории молва связывает с затмениями
Общественники Кубани пригласили Кондратьева принять участие в параде в Новороссийске
Общественники Кубани пригласили Кондратьева принять участие в параде в Новороссийске
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
  2. Полиция Новороссийска проверит информацию о подростках, испортивших электросамокат
  3. В Краснодаре иномарка спровоцировала массовое ДТП с участием еще 7 машин
  4. ФК «Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти и вышел в финал Кубка России
  5. Защита изуродованной модели из Сочи подаст в суд на врача, заявившего о наличии у нее склеродермии
  6. Суд обязал краевые власти продать Дерипаске 216 га земли за 7 млн рублей
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях