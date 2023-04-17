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В Краснодаре в этом году отремонтируют 29 домов ветеранов Великой Отечественной войны

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-etom-godu-otremontiruyut-29-domov-veteranov-velikoj-otechestvennoj-vojny
В Краснодаре в этом году отремонтируют 29 домов ветеранов Великой Отечественной войны
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом рассказал первый замглавы Краснодара Максим Слюсарев на заседании оргкомитета «Победа», которое прошло под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

В Краснодаре живут более 170 ветеранов и больше 3 тыс. участников Великой Отечественной войны — блокадники, узники и труженики тыла. Их поздравят выездными праздничными концертами, которые проведут во дворах и домах.

«Будем поздравлять ветеранов, ориентируясь на их состояние здоровья. Кроме того, на территории всего города планируется комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы, в том числе, с участием молодежи. Например, «Вальс Победы», молодежный фестиваль «Город Героев». Продолжится несение Почетной Вахты Памяти у Вечного огня участниками движений «Пост № 1» и «Юнармия», — рассказал замглавы Краснодара.

По улицам Краснодара 9 Мая проедет тематически оформленный «Трамвай Победы». В салоне будет звучать музыка военных лет.

В Краснодаре за счет городского бюджета в этом году планируют отремонтировать 29 домов ветеранов.  Волонтеры наведут порядок в местах захоронения в рамках акции «Защитники Краснодара», а также помогут ветеранам по хозяйству. Всего на Кубани сейчас живет 647 свидетелей Великой Победы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в школах Краснодарского края в День Победы пройдет акция «Бессмертный полк».

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