Жители 13 улиц на севере Краснодара остались без света из-за аварии

Электричество пропало в Прикубанском округе 16 августа около 16:20.

Отключение электроэнергии случилось из-за аварии на линии 6-10 кВ. В результате отключились ПС «Витаминкомбинат», «ВК-14» и 24 трансформаторные подстанции.

Без света временно остались улицы:

Археолога Веселовского;

Родная;

Розовая;

Новая;

Молодежная;

Есаульская;

Клубничная;

Кубанская;

Цветочная;

Смоленская;

Мира;

Лесная;

Ейское шоссе.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества на севере краевой столицы планируют в 19:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 августа жители более 30 улиц в Краснодаре на весь день оставались без света из-за плановых работ. Электроэнергия в их дома должна вернуться после 17:00.

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