Жители 13 улиц на севере Краснодара остались без света из-за аварии
Электричество пропало в Прикубанском округе 16 августа около 16:20.
Отключение электроэнергии случилось из-за аварии на линии 6-10 кВ. В результате отключились ПС «Витаминкомбинат», «ВК-14» и 24 трансформаторные подстанции.
Без света временно остались улицы:
- Археолога Веселовского;
- Родная;
- Розовая;
- Новая;
- Молодежная;
- Есаульская;
- Клубничная;
- Кубанская;
- Цветочная;
- Смоленская;
- Мира;
- Лесная;
- Ейское шоссе.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества на севере краевой столицы планируют в 19:00.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 августа жители более 30 улиц в Краснодаре на весь день оставались без света из-за плановых работ. Электроэнергия в их дома должна вернуться после 17:00.
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