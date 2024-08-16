Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жители 13 улиц на севере Краснодара остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-13-ulits-na-severe-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-2
Жители 13 улиц на севере Краснодара остались без света из-за аварии
Фото unsplash.com

Электричество пропало в Прикубанском округе 16 августа около 16:20.

Отключение электроэнергии случилось из-за аварии на линии 6-10 кВ. В результате отключились ПС «Витаминкомбинат», «ВК-14» и 24 трансформаторные подстанции.

Без света временно остались улицы:

  • Археолога Веселовского;
  • Родная;
  • Розовая;
  • Новая;
  • Молодежная;
  • Есаульская;
  • Клубничная;
  • Кубанская;
  • Цветочная;
  • Смоленская;
  • Мира;
  • Лесная;
  • Ейское шоссе.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества на севере краевой столицы планируют в 19:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 августа жители более 30 улиц в Краснодаре на весь день оставались без света из-за плановых работ. Электроэнергия в их дома должна вернуться после 17:00.

Читайте также: руководитель отдела электроэнергетики краевого министерства ТЭК и ЖКХ Алексей Кондратенко объяснил, как аномальная жара сказывается на работе энергосистемы региона.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях