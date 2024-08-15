Более 30 улиц в Краснодаре останутся без света 16 августа из-за плановых работ

О плановом отключении электроэнергии в пятницу предупредили жителей 31 улицы краевой столицы.

В период с 9:00 до 17:00 не будет света в домах по следующим адресам:

Народная;

Звенигородская;

Голубиная;

Ямская;

Архангельская;

Гиагинская;

Административная;

Гуденко;

Милицейская;

Луганская;

Верная;

Беломорская;

Поморская;

Югорская;

Холмогорская;

Пригородная;

Вечная;

Сенная;

Троицкая;

Средняя;

Ивановская.

Также на время работ электроэнергии не будет у жителей переулков 1, 2, 3, 4, 5, 6-й Архангельский, Беломорский, Прерывистый, Народный и 3-й Артельный.

Чтобы уточнить точные адреса, нужно пройти по ссылке. Также дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (861) 255-10-72, сообщает ЕДДС Краснодара.

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