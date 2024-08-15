Более 30 улиц в Краснодаре останутся без света 16 августа из-за плановых работ
Общество
15.08.2024 21:50
О плановом отключении электроэнергии в пятницу предупредили жителей 31 улицы краевой столицы.
В период с 9:00 до 17:00 не будет света в домах по следующим адресам:
- Народная;
- Звенигородская;
- Голубиная;
- Ямская;
- Архангельская;
- Гиагинская;
- Административная;
- Гуденко;
- Милицейская;
- Луганская;
- Верная;
- Беломорская;
- Поморская;
- Югорская;
- Холмогорская;
- Пригородная;
- Вечная;
- Сенная;
- Троицкая;
- Средняя;
- Ивановская.
Также на время работ электроэнергии не будет у жителей переулков 1, 2, 3, 4, 5, 6-й Архангельский, Беломорский, Прерывистый, Народный и 3-й Артельный.
Чтобы уточнить точные адреса, нужно пройти по ссылке. Также дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (861) 255-10-72, сообщает ЕДДС Краснодара.
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