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Более 30 улиц в Краснодаре останутся без света 16 августа из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-30-ulits-v-krasnodare-ostanutsya-bez-sveta-15-avgusta-iz-za-planovyh-rabot
Более 30 улиц в Краснодаре останутся без света 16 августа из-за плановых работ
Фото unsplash.com

О плановом отключении электроэнергии в пятницу предупредили жителей 31 улицы краевой столицы.

В период с 9:00 до 17:00 не будет света в домах по следующим адресам:

  • Народная;
  • Звенигородская;
  • Голубиная;
  • Ямская;
  • Архангельская;
  • Гиагинская;
  • Административная;
  • Гуденко;
  • Милицейская;
  • Луганская;
  • Верная;
  • Беломорская;
  • Поморская;
  • Югорская;
  • Холмогорская;
  • Пригородная;
  • Вечная;
  • Сенная;
  • Троицкая;
  • Средняя;
  • Ивановская.

Также на время работ электроэнергии не будет у жителей переулков 1, 2, 3, 4, 5, 6-й Архангельский, Беломорский, Прерывистый, Народный и 3-й Артельный.

Чтобы уточнить точные адреса, нужно пройти по ссылке. Также дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (861) 255-10-72, сообщает ЕДДС Краснодара.

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