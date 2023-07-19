Жители 13 улиц на севере Краснодара остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе днем 19 июля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «ВГ-7» и 14 трансформаторных подстанций. Свет отключили на улицах: Дзержинского, Кореновской, Лазарева, Конечной, Взлетной, Величковской, Минина, Сусанина, Богдана Хмельницкого, Прохладной, Светлой, Нахимова и Ушакова.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества на Энке и 2-ой Площадке уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: из-за жары электросетевые компании Краснодарского края перешли в режим повышенной готовности.