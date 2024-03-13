Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жители 12 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-12-ulits-v-tsentre-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Жители 12 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Центральном и Карасунском округах утром 13 марта.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ оказалась обесточена ПС «Восточная». Без света остались улицы: Ставропольская, Селезнева, Ялтинская, Северная, Уральская, Волжская, Старокубанская, Айвазовского, Бургасская, Вишняковой, Дмитриевская дамба и Володарского.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Восстановить подачу электричества в центре города планируют к 14:00, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в центре Краснодара утром 13 марта остановилось движение трамваев из-за энергоаварии. Его удалось восстановить в 11:24.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях