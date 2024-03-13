Жители 12 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Центральном и Карасунском округах утром 13 марта.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ оказалась обесточена ПС «Восточная». Без света остались улицы: Ставропольская, Селезнева, Ялтинская, Северная, Уральская, Волжская, Старокубанская, Айвазовского, Бургасская, Вишняковой, Дмитриевская дамба и Володарского.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Восстановить подачу электричества в центре города планируют к 14:00, сообщает ЕДДС Краснодара.

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