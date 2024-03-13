В центре Краснодара остановилось движение трамваев из-за энергоаварии

Электричество в Центральном округе отключили утром 13 марта. Это повлияло на работу общественного транспорта.

Так, на улице Ставропольской между Стасова и Титаровской из-за отключения электричества остановилось движение трамваев № 4, 5, 6, 7, 8, 12, 20 и 22, сообщает МУП «КТТУ».

Движение трамваев на Ставропольской удалось восстановить в 11:24. Общественный транспорт постепенно возобновляет движение по установленным маршрутам.

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