Краснодар вышел на второе место по количеству трамвайных вагонов в России

Среди нестоличных городов Краснодар занимает второе место по количеству работоспособных вагонов — 282.

Первое место в рейтинге у Екатеринбурга — 423 вагона, третье — у Челябинска, 232 вагона.

Эксперты отмечают, что краснодарский трамвай среди крупных систем выглядит самым стабильным.

«Погода позволяет ремонтировать и строить там пути круглый год, это огромное конкурентное преимущество. За парком также хорошо ухаживают, планомерно велось обновление полунизкопольными вагонами, а сейчас расширяют сеть по концессии», — сообщает Telegram-канал «Приоритет для ОТ в городах».

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