Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Краснодар вышел на второе место по количеству трамвайных вагонов в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-vyshel-na-vtoroe-mesto-po-kolichestvu-tramvajnyh-vagonov-v-rossii
Краснодар вышел на второе место по количеству трамвайных вагонов в России
Фото пресс-службы КТТУ

Среди нестоличных городов Краснодар занимает второе место по количеству работоспособных вагонов — 282.

Первое место в рейтинге у Екатеринбурга — 423 вагона, третье — у Челябинска, 232 вагона.

Эксперты отмечают, что краснодарский трамвай среди крупных систем выглядит самым стабильным.

«Погода позволяет ремонтировать и строить там пути круглый год, это огромное конкурентное преимущество. За парком также хорошо ухаживают, планомерно велось обновление полунизкопольными вагонами, а сейчас расширяют сеть по концессии», — сообщает Telegram-канал «Приоритет для ОТ в городах».

Читайте также: мэрия Краснодара передала 12 участков для строительства трамвайных путей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях