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Мэрия Краснодара передала 12 участков для строительства трамвайных путей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-krasnodara-peredala-12-uchastkov-dlya-stroitelstva-tramvajnyh-putej
Мэрия Краснодара передала 12 участков для строительства трамвайных путей
Фото t.me/krasnodar_tram

Сейчас на строительной площадке возле Западного трамвайного депо устанавливают строительные ограждения, чтобы приступить к следующему этапу работ.

Для строительства первой ветки Западной трамвайной линии администрация Краснодара передала 12 земельных участков.

В ближайшее время планируют освободить от старых деревьев — по порубочному билету с выплатой компенсации в городской бюджет, переустроить коммунальные сети, демонтировать фундаменты и смотровые ямы от бывших гаражей. Кроме того, на участке необходимо заменить грунт на глубине до 2,5 м, где будут проходить трамвайные пути, установить опоры контактной сети, а также уложить балластный слой — щебень и песок.

После завершения этих работ специалисты начнут укладывать рельсошпальную решетку и монтировать контактную сеть, сообщает Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», второй этап подготовки к строительству трамвайной линии стартовал в Краснодаре.

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