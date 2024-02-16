Мэрия Краснодара передала 12 участков для строительства трамвайных путей

Сейчас на строительной площадке возле Западного трамвайного депо устанавливают строительные ограждения, чтобы приступить к следующему этапу работ.

Для строительства первой ветки Западной трамвайной линии администрация Краснодара передала 12 земельных участков.

В ближайшее время планируют освободить от старых деревьев — по порубочному билету с выплатой компенсации в городской бюджет, переустроить коммунальные сети, демонтировать фундаменты и смотровые ямы от бывших гаражей. Кроме того, на участке необходимо заменить грунт на глубине до 2,5 м, где будут проходить трамвайные пути, установить опоры контактной сети, а также уложить балластный слой — щебень и песок.

После завершения этих работ специалисты начнут укладывать рельсошпальную решетку и монтировать контактную сеть, сообщает Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», второй этап подготовки к строительству трамвайной линии стартовал в Краснодаре.