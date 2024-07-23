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Жители 12 улиц в Краснодаре останутся без света 24 июля из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-12-ulits-v-krasnodare-ostanutsya-bez-sveta-24-iyulya-iz-za-planovyh-rabot
Жители 12 улиц в Краснодаре останутся без света 24 июля из-за плановых работ
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Отключения электроэнергии запланированы с 9:00 до 17:00 на улицах в разных частях краевой столицы.

Так, света в течение дня не будет у жителей улиц: Гоголя, Крупской, Мира, Бородинская, Московская, Леваневского, Промышленная, Янковского, Тургенева, Бабушкина, Красных партизан и Братьев Игнатовых.

Точные адреса отключений можно узнать по ссылке, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», старый центр Краснодара остался без света из-за масштабной аварии. Электроэнергия пропала в Центральном округе краевой столицы 23 июля около 18:00. Возобновить ее подачу планируют в 21:00.

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