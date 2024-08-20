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Жители 12 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии на сетях

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-12-ulits-na-zapade-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-na-setyah
Жители 12 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии на сетях
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Электричество пропало в Западном округе 20 августа около 14:00.

Отключение электроэнергии случилось из-за аварии на линии 6-10 кВ. В результате оказались обесточены подстанция «Ц-1» и восемь трансформаторных подстанций.

Без света временно остались улицы:

  • Братьев Игнатовых,
  • Длинная;
  • Чкалова;
  • Котовского;
  • Северная;
  • Буденного;
  • Володи Головатого;
  • Калинина;
  • Калининградская;
  • Карла Маркса
  • Тургенева.

Также без электричества сейчас остались жители переулка Сквозного. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества в центре краевой столицы планируют к 16:00.

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