Жители 12 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии на сетях
Происшествия
20.08.2024 14:11
Электричество пропало в Западном округе 20 августа около 14:00.
Отключение электроэнергии случилось из-за аварии на линии 6-10 кВ. В результате оказались обесточены подстанция «Ц-1» и восемь трансформаторных подстанций.
Без света временно остались улицы:
- Братьев Игнатовых,
- Длинная;
- Чкалова;
- Котовского;
- Северная;
- Буденного;
- Володи Головатого;
- Калинина;
- Калининградская;
- Карла Маркса
- Тургенева.
Также без электричества сейчас остались жители переулка Сквозного. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества в центре краевой столицы планируют к 16:00.
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