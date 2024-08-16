Водитель экскаватора случайно оставил без света поселок под Краснодаром
Происшествия
16.08.2024 19:01
Повреждение кабельной ЛЭП произошло 16 августа в поселке Южном Динского района.
По данным энергетиков, система автоматики отключила воздушную ЛЭП 10 кВ. Аварийная бригада Краснодарского РЭС выехала на место для осмотра и определения причины автоматического отключения.
Выяснилось, что кабель случайно повредил экскаваторщик при проведении сторонней организацией несогласованных работ в охранной зоне линии электропередачи.
Потребителей запитали по резервной схеме электроснабжения. В настоящее время проводят аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба Краснодарского филиала «Россети Кубань» в Telegram.
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