Водитель экскаватора случайно оставил без света поселок под Краснодаром

Повреждение кабельной ЛЭП произошло 16 августа в поселке Южном Динского района.

По данным энергетиков, система автоматики отключила воздушную ЛЭП 10 кВ. Аварийная бригада Краснодарского РЭС выехала на место для осмотра и определения причины автоматического отключения.

Выяснилось, что кабель случайно повредил экскаваторщик при проведении сторонней организацией несогласованных работ в охранной зоне линии электропередачи.

Потребителей запитали по резервной схеме электроснабжения. В настоящее время проводят аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба Краснодарского филиала «Россети Кубань» в Telegram.

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