Жители 12 улиц на востоке Краснодара остались без света из-за крупной аварии
Происшествия
22.08.2024 11:05
Электричество пропало в Карасунском округе 22 августа около 10:50.
Отключение электроэнергии произошло из-за аварии на линии 6-10 кВ. В результате сейчас обесточены ПС «Правый берег», «ПБ–5» и 29 трансформаторных подстанций.
Без света временно остались улицы:
- Бородинская;
- Почтовая;
- Мачуги;
- Почтовое отделение 27;
- Пашковский перекат;
- Бородина;
- Станичная;
- Гоголя;
- Крупской;
- Горячеключевская;
- Ессентукская.
Также без электричества остались дома на переулке Островского. На месте работают специалисты аварийной бригады, сообщает ЕДДС Краснодара.
В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества на востоке краевой столицы планируют в 14:00.
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