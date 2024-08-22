Жители 12 улиц на востоке Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Электричество пропало в Карасунском округе 22 августа около 10:50.

Отключение электроэнергии произошло из-за аварии на линии 6-10 кВ. В результате сейчас обесточены ПС «Правый берег», «ПБ–5» и 29 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались улицы:

Бородинская;

Почтовая;

Мачуги;

Почтовое отделение 27;

Пашковский перекат;

Бородина;

Станичная;

Гоголя;

Крупской;

Горячеключевская;

Ессентукская.

Также без электричества остались дома на переулке Островского. На месте работают специалисты аварийной бригады, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества на востоке краевой столицы планируют в 14:00.

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