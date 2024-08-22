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Жители 12 улиц на востоке Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-12-ulits-na-vostoke-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Жители 12 улиц на востоке Краснодара остались без света из-за крупной аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Электричество пропало в Карасунском округе 22 августа около 10:50.

Отключение электроэнергии произошло из-за аварии на линии 6-10 кВ. В результате сейчас обесточены ПС «Правый берег», «ПБ–5» и 29 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались улицы:

  • Бородинская;
  • Почтовая;
  • Мачуги;
  • Почтовое отделение 27;
  • Пашковский перекат;
  • Бородина;
  • Станичная;
  • Гоголя;
  • Крупской;
  • Горячеключевская;
  • Ессентукская.

Также без электричества остались дома на переулке Островского. На месте работают специалисты аварийной бригады, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества на востоке краевой столицы планируют в 14:00.

Читайте также: жители более 20 улиц Краснодара 22 августа останутся без электричества. Свет на время отключат в разных районах краевой столицы для проведения плановых работ.

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