Жители 10 улиц в «старом» центре Краснодара остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Западном округе произошло утром 11 января.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ оказались обесточены ПС «НПЗ-3», «РП-27», «ТП-1537» и 9 трансформаторных подстанций. В результате аварии без света на время остались жители улиц: Мира, Седина, Орджоникидзе, Суворова, Постовой, Октябрьской, Рашпилевской, Николая Кондратенко, Гудимы и переулке Тракторном.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в «старом» центре уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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