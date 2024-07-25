Жители 10 улиц в Краснодаре останутся без света 26 июля из-за плановых работ
Общество
25.07.2024 20:25
Плановые отключения в пятницу затронут разные районы краевой столицы.
Так, 26 июля с 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:
- Кубанская Набережная № 146-150 и 248;
- Переулок Кубанонабережный, 8;
- Кирова, 9;
- Фрунзе, № 7, 8 и 9;
- Целиноградская, № 1-35, 22/1, 24/1, 32/2, 16-72;
- Ейское шоссе, № 2-36;
- Новотитаровская, № 32-92, 31-85;
- Дивная, № 35-89;
- Новосельская, 21-75, 30-84.
Также в пятницу электричество планово отключат по адресам: Почтовое отделение, 37 и МТФ 8 км, 1 и 4, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.
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