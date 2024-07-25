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Жители 10 улиц в Краснодаре останутся без света 26 июля из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-10-ulits-v-krasnodare-ostanutsya-bez-sveta-26-iyulya-iz-za-planovyh-rabot
Жители 10 улиц в Краснодаре останутся без света 26 июля из-за плановых работ
Фото unsplash.com

Плановые отключения в пятницу затронут разные районы краевой столицы.

Так, 26 июля с 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

  • Кубанская Набережная № 146-150 и 248;
  • Переулок Кубанонабережный, 8;
  • Кирова, 9;
  • Фрунзе, № 7, 8 и 9;
  • Целиноградская, № 1-35, 22/1, 24/1, 32/2, 16-72;
  • Ейское шоссе, № 2-36;
  • Новотитаровская, № 32-92, 31-85;
  • Дивная, № 35-89;
  • Новосельская, 21-75, 30-84.

Также в пятницу электричество планово отключат по адресам: Почтовое отделение, 37 и МТФ 8 км, 1 и 4, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

Читайте также: плановые отключения: как энергетики устраняют аварии на сетях в Краснодаре.

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