Жители 10 улиц в Краснодаре останутся без света 26 июля из-за плановых работ

Плановые отключения в пятницу затронут разные районы краевой столицы.

Так, 26 июля с 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

Кубанская Набережная № 146-150 и 248;

Переулок Кубанонабережный, 8;

Кирова, 9;

Фрунзе, № 7, 8 и 9;

Целиноградская, № 1-35, 22/1, 24/1, 32/2, 16-72;

Ейское шоссе, № 2-36;

Новотитаровская, № 32-92, 31-85;

Дивная, № 35-89;

Новосельская, 21-75, 30-84.

Также в пятницу электричество планово отключат по адресам: Почтовое отделение, 37 и МТФ 8 км, 1 и 4, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

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