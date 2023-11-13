Жители 10 улиц Новороссийска останутся без воды из-за ремонта на водопроводе

На участке улицы Чаленко от улицы Снайпера Рубахо до улицы Куникова 14 ноября пройдут работы по переврезке водопровода диаметром 160 мм.

В связи с этим, с 9:00 и до окончания работ отключат подачу воды в зоны № 17 и 33. Без воды останутся жители улиц Чаленко, Дзержинского, Запорожской, Прямой, Рыжова, Рубахо, Фабричной, Холостякова, а также переулков Пионерского и Приморского.

Жителям домов воду будут подвозить автоцистернами по заявкам. После завершения работ водоснабжение восстановят, возникновение ЧС не прогнозируется, сообщает МЦУ Новороссийска.

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