Из-за аварии на водопроводе без воды остались жители семи улиц в Краснодаре

Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 10 ноября в 17:21.

Из-за порыва водопровода приостановили подача воды в жилые дома на Шоссе Нефтяников, а также улицах Грозненской, Бакинской, Офицерской, Дзержинского, Клубной и Дальней.

На место уже выехала ремонтная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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