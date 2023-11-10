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Из-за аварии на водопроводе без воды остались жители семи улиц в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-na-vodoprovode-bez-vody-ostalis-zhiteli-semi-ulits-v-krasnodare
Из-за аварии на водопроводе без воды остались жители семи улиц в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 10 ноября в 17:21.

Из-за порыва водопровода приостановили подача воды в жилые дома на Шоссе Нефтяников, а также улицах Грозненской, Бакинской, Офицерской, Дзержинского, Клубной и Дальней.

На место уже выехала ремонтная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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