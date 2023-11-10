Из-за аварии на водопроводе без воды остались жители семи улиц в Краснодаре
Происшествия
10.11.2023 17:42
Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 10 ноября в 17:21.
Из-за порыва водопровода приостановили подача воды в жилые дома на Шоссе Нефтяников, а также улицах Грозненской, Бакинской, Офицерской, Дзержинского, Клубной и Дальней.
На место уже выехала ремонтная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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