Жители 10 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло утром 16 апреля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «ЭН-2» и 21 трансформаторная подстанция. Без света временно остались жители улиц: Дзержинского, Молодежной, Волгоградской, Яхонтовой, Норильской, Соколова, Путейской, 1-го и 2-го проезда Пригородного, а также 2-го проезда Лучистого.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: тарифы на электроэнергию изменятся в Краснодарском крае с 1 июля. Новые тарифы на электроэнергию привязаны к объемам потребления.