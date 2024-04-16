Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жители 10 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-10-ulits-na-severe-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-krupnoj-avarii
Жители 10 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло утром 16 апреля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «ЭН-2» и 21 трансформаторная подстанция. Без света временно остались жители улиц: Дзержинского, Молодежной, Волгоградской, Яхонтовой, Норильской, Соколова, Путейской, 1-го и 2-го проезда Пригородного, а также 2-го проезда Лучистого.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: тарифы на электроэнергию изменятся в Краснодарском крае с 1 июля. Новые тарифы на электроэнергию привязаны к объемам потребления.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях