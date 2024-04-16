Жители 10 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии
Общество
16.04.2024 10:48
Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло утром 16 апреля.
Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «ЭН-2» и 21 трансформаторная подстанция. Без света временно остались жители улиц: Дзержинского, Молодежной, Волгоградской, Яхонтовой, Норильской, Соколова, Путейской, 1-го и 2-го проезда Пригородного, а также 2-го проезда Лучистого.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.
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