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Жителей восьми населенных пунктов Сочи призывают запастись водой из-за утечки на сетях

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-vosmi-naselennyh-punktov-sochi-prizyvayut-zapastis-vodoj-iz-za-utechki-na-setyah
Жителей восьми населенных пунктов Сочи призывают запастись водой из-за утечки на сетях
Фото МУП Сочи «Водоканал»

Специалисты зафиксировали стабильно падающее давление на участке магистрального водовода в центре Адлера утром 19 декабря.

Сотрудники сочинского «Водоканала» обнаружили утечку вблизи ЖК «Курортный» в центре Адлера на улице Ленина. В настоящее время выясняют характер повреждения и степень угрозы для водоснабжения обширных территорий курорта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

На случай крупной нештатной ситуации жителей Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, а также села Раздольного и ЖК «Министерские озера» просят сделать максимально возможные запасы воды. В случае необходимости организуют подвоз.

В настоящее время специалисты приступили к ремонтным работам. Завершить их планируют до конца текущих суток. Окончательно стабилизировать давление в системе рассчитывают к концу дня 20 декабря.

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