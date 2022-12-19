Жителей восьми населенных пунктов Сочи призывают запастись водой из-за утечки на сетях
Специалисты зафиксировали стабильно падающее давление на участке магистрального водовода в центре Адлера утром 19 декабря.
Сотрудники сочинского «Водоканала» обнаружили утечку вблизи ЖК «Курортный» в центре Адлера на улице Ленина. В настоящее время выясняют характер повреждения и степень угрозы для водоснабжения обширных территорий курорта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».
На случай крупной нештатной ситуации жителей Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, а также села Раздольного и ЖК «Министерские озера» просят сделать максимально возможные запасы воды. В случае необходимости организуют подвоз.
В настоящее время специалисты приступили к ремонтным работам. Завершить их планируют до конца текущих суток. Окончательно стабилизировать давление в системе рассчитывают к концу дня 20 декабря.
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