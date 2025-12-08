Жителей Туапсе предупредили о включении сирен в районе НПЗ 11 декабря
Общество
08.12.2025 17:12
Плановую проверку готовности локальной системы оповещения проведут утром в четверг.
Сирены запустят на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе 11 декабря в 10:00.
По плану включат электрические сирены и голосовое оповещение по громкой связи о проводимой проверке, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского муниципального округа.
