В Лермонтово открыли временный пешеходный мост через реку Шапсухо

Переправа протяженностью 88 м и шириной 2,2 м обеспечит сообщение между двумя берегами реки Шапсухо на время строительства основного автомобильно-пешеходного моста.

Прежний мост на улице Ленина был в аварийном состоянии и разрушился в августе во время паводка.

Заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун сообщил, что мост полностью готов, подходы к нему благоустроены.

«Он временный, но стоит на свайных опорах. Изготовлен из надежных металлоконструкций с учетом всех строительных норм и требований, с запасом прочности от паводков и залповых ливней», — сказал Пергун.

Возведение временного пешеходного моста заняло чуть меньше месяца. Он расположен рядом с местом, где находился старый мост.

Для водителей по-прежнему действует альтернативный проезд по территории спортивно-оздоровительного лагеря «Сеченовец» и базы отдыха «Колос», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобильные и пешеходные переправы через реки в населенных пунктах Туапсинского округа пострадали при наводнении 3 августа. Мост на улице Центральной в селе Молдавановка обрушил поток воды. В селе пострадали еще три моста — два автомобильных и пешеходный. В сентябре начали строительство моста в Лермонтово. На строительство выделили 767 млн рублей.

Капитальный автомобильный мост через реку Шапсухо в Лермонтово планируют возвести до 2027 года.

