В Лермонтово завершают строительство временного моста через реку Шапсухо

Об этом 1 декабря сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Он рассказал, что пешеходный мост практически готов — сейчас специалисты обустраивают подходы и ограждения. Также Бойко напомнил, что эта переправа — временная.

«Она будет служить жителям заречья до того, как возведем капитальный автомобильный мост. Он будет построен до 2027 года на месте прежнего, который был разрушен наводнением в августе», — написал Бойков в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобильные и пешеходные переправы через реки в населенных пунктах Туапсинского округа пострадали при наводнении 3 августа. Мост на улице Центральной в селе Молдавановка обрушил поток воды. В селе пострадали еще три моста — два автомобильных и пешеходный. В сентябре начали строительство моста в Лермонтово. На строительство выделили 767 млн рублей.

