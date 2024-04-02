Жителей Туапсе предупредили о проведении 4 апреля морских учений со стрельбами
Общество
02.04.2024 08:24
По данным администрация Туапсинского района, учения пройдут 4 апреля с 12:00 до 16:00.
В акватории Туапсинского морского торгового порта силами Новороссийской военно-морской базы проведут учения с выполнением тренировочных стрельб, отметили в пресс-службе администрации муниципалитете.
Жителей просят сохранять спокойствие.
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