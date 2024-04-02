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Жителей Туапсе предупредили о проведении 4 апреля морских учений со стрельбами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-tuapse-predupredili-o-provedenii-4-aprelya-morskih-uchenij-so-strelbami
Жителей Туапсе предупредили о проведении 4 апреля морских учений со стрельбами
Фото пресс-службы администрации Туапсе

По данным администрация Туапсинского района, учения пройдут 4 апреля с 12:00 до 16:00.

В акватории Туапсинского морского торгового порта силами Новороссийской военно-морской базы проведут учения с выполнением тренировочных стрельб, отметили в пресс-службе администрации муниципалитете.

Жителей просят сохранять спокойствие.

Читайте также: в Новороссийске с 19 по 31 марта прошли ежедневные громкие учения.

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