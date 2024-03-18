Жителей Новороссийска предупредили о ежедневных громких учениях с 19 по 31 марта

Новороссийская военно-морская база предупреждает жителей и гостей Новороссийска о ежедневном проведении дневных и вечерних учений, в ходе которых могут быть слышны звуки стрельбы.

До конца марта два раза в день — утром и вечером будут проводить тренировочные учения в акватории морского порта Новороссийск.

«В период с 19 по 31 марта ежедневно утром с 10:00 до 13:00 и вечером с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта силами Новороссийской Военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб», — сообщает МБУ «Безопасный город — ЕДДС» Новороссийска в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ближайшие вечерние учения со стрельбой пройдут 18 марта с 21:00 до 23:00.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.