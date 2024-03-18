Вечерние учения со стрельбами 18 марта пройдут в Новороссийске

Новороссийская военно-морская база предупреждает жителей и гостей города-героя о проведении учений в темное время суток, в ходе которых могут быть слышны звуки выстрелов или взрывов.

Ночные тренировочные учения в Новороссийске пройдут 18 марта (в понедельник) с 21:00 до 23:00.

«В акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской Военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб», — сообщает Муниципальный центр управления Новороссийска.

Горожан просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

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