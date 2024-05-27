Жителей Туапсе предупредили о ночных учениях со стрельбами 27 мая

Силы Новороссийской военно-морской базы 27 мая будут проводить учения с выполнением тренировочных стрельб в акватории морского порта Туапсе.

Учения запланированы с 20:00 27 мая до 00:00 28 мая. В связи с учениями закроют движение судов и маломерных плавсредств в акватории морпорта Туапсе и на подходах к нему.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 мая в Новороссийске проведут утренние и вечерние учения со стрельбами. Учения запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.