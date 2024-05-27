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Жителей Туапсе предупредили о ночных учениях со стрельбами 27 мая

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-tuapse-predupredili-o-nochnyh-ucheniyah-so-strelbami-27-maya
Жителей Туапсе предупредили о ночных учениях со стрельбами 27 мая
Фото администрации Туапсе

Силы Новороссийской военно-морской базы 27 мая будут проводить учения с выполнением тренировочных стрельб в акватории морского порта Туапсе.

Учения запланированы с 20:00 27 мая до 00:00 28 мая. В связи с учениями закроют движение судов и маломерных плавсредств в акватории морпорта Туапсе и на подходах к нему.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 мая в Новороссийске проведут утренние и вечерние учения со стрельбами. Учения запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

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