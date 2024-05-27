Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Новороссийске 27 мая проведут утренние и вечерние учения со стрельбами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-27-maya-provedut-utrennie-i-vechernie-ucheniya-so-strelbami
В Новороссийске 27 мая проведут утренние и вечерние учения со стрельбами
В Новороссийске 27 мая проведут утренние и вечерние учения со стрельбами

По информации Новороссийской военно-морской базы, 27 мая тренировочные стрельбы проведут в акватории моря.

Учения запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утренние и вечерние учения со стрельбами прошли в Новороссийске 23 мая.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях