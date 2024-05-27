В Новороссийске 27 мая проведут утренние и вечерние учения со стрельбами

По информации Новороссийской военно-морской базы, 27 мая тренировочные стрельбы проведут в акватории моря.

Учения запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утренние и вечерние учения со стрельбами прошли в Новороссийске 23 мая.