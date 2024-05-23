Жителей Новороссийска предупредили о вечерних учениях со стрельбами 23 мая
Общество
23.05.2024 18:17
По информации Новороссийской военно-морской базы, 23 мая в акватории моря запланированы тренировочные стрельбы.
Учения пройдут с 21:00 до 23:00, сообщает МБУ «АПК Безопасный город — ЕДДС» Новороссийска.
Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», утренние и вечерние учения со стрельбами прошли в Новороссийске 21 мая.