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Жителей Туапсе напугал громкий хлопок из-за преодоления самолетом звукового барьера

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-tuapse-napugal-gromkij-hlopok-iz-za-preodoleniya-samoletom-zvukovogo-barera
Жителей Туапсе напугал громкий хлопок из-за преодоления самолетом звукового барьера
Фото vladtime.ru

Жители Туапсе 4 июля сообщили о том, что в городе раздался громкий звук.

По данным краевого оперштаба, громкий звук, который услышали жители города, связан с преодолением самолетом звукового барьера.

В оперативных службах Туапсе сообщили о том, что информации о каких-либо посторонних аппаратах, разрушениях и вспышках не зафиксировано, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: похожий на взрыв звук, испугавший жителей Краснодара, оказался самолетом.

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