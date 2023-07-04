Жителей Туапсе напугал громкий хлопок из-за преодоления самолетом звукового барьера

Жители Туапсе 4 июля сообщили о том, что в городе раздался громкий звук.

По данным краевого оперштаба, громкий звук, который услышали жители города, связан с преодолением самолетом звукового барьера.

В оперативных службах Туапсе сообщили о том, что информации о каких-либо посторонних аппаратах, разрушениях и вспышках не зафиксировано, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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