Жителей трех районов Краснодарского края предупредили об опасном подъеме воды в реках

В Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах ожидается подъем уровней воды в реках с достижением опасных отметок.

Уровень воды поднимется на малых реках и водотоках реки Кубань в течение суток 15 мая, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», погода наладится — до +25°C ожидается к 17 мая в Краснодарском крае. По прогнозам синоптиков, 15 мая в Краснодарском крае местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы.