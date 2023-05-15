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Жителей трех районов Краснодарского края предупредили об опасном подъеме воды в реках

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-treh-rajonov-krasnodarskogo-kraya-predupredili-ob-opasnom-podeme-vody-v-rekah
Жителей трех районов Краснодарского края предупредили об опасном подъеме воды в реках
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах ожидается подъем уровней воды в реках с достижением опасных отметок.

Уровень воды поднимется на малых реках и водотоках реки Кубань в течение суток 15 мая, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», погода наладится — до +25°C ожидается к 17 мая в Краснодарском крае. По прогнозам синоптиков, 15 мая в Краснодарском крае местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы.

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