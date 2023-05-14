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Погода наладится: до +25°C ожидается к 17 мая в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pogoda-naladitsya-do-25-c-ozhidaetsya-k-17-maya-v-krasnodarskom-krae
Погода наладится: до +25°C ожидается к 17 мая в Краснодарском крае
Фото unsplash.com

По прогнозам синоптиков, 15 мая в Краснодарском крае местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с, местами возможны порывы до 12 м/с.

Столбики термометров ночью покажут до 10°C, днем до 19 — 24°C. На Черноморском побережье от Анапы до Геленджика ночью будет 11—16°C, днем 21—26°C. От Джубги до Магри ночью температура воздуха ночью составит 8-13°C. Днем будет 18—23°C.

На Азовском побережье ночью будет 9—14°C, днем 19—24°C.

Сообщается, что уже к середине недели на Кубани воздух прогреется до +25°C, осадков не ожидается.

В Краснодаре 15 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман в низинах и у водоемов. Ночью температура воздуха составит 8 — 10°C, днем — до +23°C, сообщает ЦГМС Краснодара.

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