Жителей Тимашевска призвали присоединиться к борьбе с сорняками
Общество
10.08.2022 12:32
Сейчас по всему городу проводится покос сорной травы. В администрации попросили горожан подключиться к этой работе, ведь совместными усилиями будет проще облагородить населенный пункт.
Местных жителей просят заняться уборкой прилегающих к их домам участков. По правилам благоустройства, собственник должен содержать в порядке 20 м земли перед жилым зданием.
По инициативе городской администрации уже избавили от сорняков местное кладбище.
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