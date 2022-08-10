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Жителей Тимашевска призвали присоединиться к борьбе с сорняками

Общество
10.08.2022 12:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-timashevska-prizvali-prisoedinitsya-k-borbe-s-sornyakami
Жителей Тимашевска призвали присоединиться к борьбе с сорняками

Сейчас по всему городу проводится покос сорной травы. В администрации попросили горожан подключиться к этой работе, ведь совместными усилиями будет проще облагородить населенный пункт.

Местных жителей просят заняться уборкой прилегающих к их домам участков. По правилам благоустройства, собственник должен содержать в порядке 20 м земли перед жилым зданием.

По инициативе городской администрации уже избавили от сорняков местное кладбище.

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