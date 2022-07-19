В Краснодаре скосили более 4 тыс. га амброзии

Видео канала «Кубань 24»

Такую работу проводят по заявкам. Диспетчерам ЕДДС поступило около 60 обращений от горожан.

Треть адресов уже очистили от сорняка. Городские службы отвечают за покос в парках, скверах, на магистральных улицах и кладбищах. Во дворах частных и многоквартирных домов, а также на территориях предприятий за санитарный порядок отвечают собственники и управляющие компании. На владельцев особо запущенных территорий полицейские и муниципальные служащие уже составили 26 административных протоколов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре открыли горячую линию по ликвидации амброзии.