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В Краснодаре скосили более 4 тыс. га амброзии

Общество
19.07.2022 09:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-skosili-bolee-4-tys-ga-ambrozii
Видео канала «Кубань 24»

Такую работу проводят по заявкам. Диспетчерам ЕДДС поступило около 60 обращений от горожан.

Треть адресов уже очистили от сорняка. Городские службы отвечают за покос в парках, скверах, на магистральных улицах и кладбищах. Во дворах частных и многоквартирных домов, а также на территориях предприятий за санитарный порядок отвечают собственники и управляющие компании. На владельцев особо запущенных территорий полицейские и муниципальные служащие уже составили 26 административных протоколов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре открыли горячую линию по ликвидации амброзии.

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