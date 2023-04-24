Жителей Темрюкского района предупредили о подъеме воды в реке Кубань

По прогнозу синоптиков, с 25 по 28 апреля в нижнем течении Кубани ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Объявлено штормовое предупреждение. Местным жителям рекомендовали внимательно следить за уровнем воды в реке и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

При возникновении ЧС необходимо позвонить по номерам телефонов: 01, 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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