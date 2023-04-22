Река Шахе в Сочи разбушевалась: жители боятся за свои дома

Утром 22 апреля Шахе подмыла берег в поселке Головинка на улице Заречной. В социальных сетях местные жители опубликовали ролики, на которых видно, как постройки нависли над бурлящим потоком.

В 14:00 спасателям поступило сообщение о том, что река повредила хозпостройку. Никто не пострадал. Но до ближайших жилых домов — 15-20 м.

В опасной зоне стоит четыре жилых дома. Там живут 12 человек, в том числе 5 детей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что расселение не требуется, однако подготовлен пункт временного размещения.

На месте работает комиссия администрации Лазаревского района Сочи. Сейчас там организовано круглосуточное дежурство спасательных служб — привлечено 16 человек и 6 единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по прогнозу синоптиков, 22 и 23 апреля территория Краснодарского края будет находиться под влиянием фронтальных разделов циклона. В эти дни будет пасмурно, местами пройдут дожди с грозами. В отдельных районах ожидаются ливни, а в горах мокрый снег.