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Дожди с грозами и сильный ветер ожидаются на выходных в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dozhdi-s-grozami-i-silnyj-veter-ozhidayutsya-v-blizhajshie-vyhodnye-v-krasnodarskom-krae
Дожди с грозами и сильный ветер ожидаются на выходных в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Крымского района

По прогнозу синоптиков, 22 и 23 апреля территория Кубани будет находиться под влиянием фронтальных разделов циклона. В эти дни будет пасмурно, местами пройдут дожди с грозами. В отдельных районах ожидаются ливни, а в горах мокрый снег.

Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. В субботу в отдельных районах ветер усилится до 15-18 м/с. Температура воздуха днем прогреется: 22 апреля — до +11…16 °С, 23 апреля — до +13…18 °С. Ночью похолодает до +5…10 °С. В горах в субботу днем потеплеет до +5…10 °С, а в воскресенье — до +8…13 °С.

На Черноморском побережье будет облачно с прояснениями. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. В субботу ожидаются сильные дожди с грозами, а также порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха днем: 22 апреля — +10…15 °С, 23 апреля — +13…18 °С.

До конца суток 21 апреля на Кубани сохраняется штормовое предупреждение по сильным дождям и подъему воды в реках, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: возможна эвакуация: из-за сброса воды объявлен режим повышенной готовности в Крымском районе.

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