Возможна эвакуация: из-за сброса воды объявлен режим повышенной готовности в Крымском районе
Об этом 20 апреля сообщили глава Крымского района Сергей Лесь.
В Крымском районе из-за сброса воды из водохранилищ объявлен режим повышенной готовности. Это связано с тем, что сейчас идет активный сброс воды из Краснодарского и Шапсугского водохранилищ в реку Кубань. Река Кубань проходит по территории пяти поселений района: Троицкого, Варениковского, Адагумского, Кеслеровского, Киевского.
«Провел оперативное совещание. Вместе с главами поселений и ответственными службами еще раз обсудили меры, которые уже приняты. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности. Жители территорий, на которых возможно подтопление, оповещены об эвакуации, если возникнет необходимость. Везде выставлены визуальные посты. В каждом поселении находятся мои заместители, они контролируют ситуация на местах», — написал Сергей Лесь в своем Telegram-канале.
Он обратился к жителям Троицкого, Варениковского, Адагумского, Кеслеровского и Киевского поселений с просьбой внимательно отнестись к ситуации, собрать необходимые документы и вещи.
«Возможна эвакуация. Сейчас ситуация сложная, но не критическая. Все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности», — добавил глава района.
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