Кубанские станичники пригласили экстрасенса поговорить с душой экс-хозяйки дома

Потусторонние силы разделили над два лагеря жителей небольшой станицы Михайловской в Курганинском районе. После визита московских экстрасенсов часть людей поверила в силу магов, а часть — нет.

Столичных гостей пригласили хозяева дома с приведениями.

«Мы приехали к дому, где совсем недавно работали московские экстрасенсы. Сейчас наша съемка под большим вопросом. Оптика беспричинно запотевает. Пока оператор пытается устранить какие-то ошибки, мы решили снимать на телефон и просим приехать с камерой местное ТВ. Пока не знаем, что делать, и работаем здесь», — рассказывает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

Кубанская ведьма Эльвира успокаивает, что зажжет свечи, и работа пойдет — достучаться до небес получится только через магический обряд. По ее словам, съемка не идет, так как само место закрыто другими экстрасенсами.

«У нас закрылись все каналы. Экстрасенсы сюда приезжали, чтобы не распространялась информация, которая хранится в этом доме. Но у нас получилось с помощью обряда открыть канал», — объясняет экстрасенс Эльвира Тлевцежева.

Хозяева дома пригласили московских магов, чтобы изгнать из жилья привидение.

«Здесь приведений видели. Они стучали, брякали. Когда соседей нет, там кто-то ходит», — делится житель станицы Михайловской Александр Коваленко.

Хозяйка дома умерла более 10 лет назад. Родственники выставляли жилище на продажу, и до сих пор оно пустует.

«Местные жители говорят, что здесь «бесятина» какая-то. Я сам в это не верю. Не верю и в экстрасенсов и их силу», — говорит житель станицы Михайловской Сергей.

Участница известного шоу экстрасенсов на федеральном канале Эльвира Тлевцежева попыталась поговорить с душой давно умершей хозяйки дома. По словам девушки, пускать на свою территорию дух никого не хочет.

Позже, уже без камеры, экстрасенс неожиданно начала предсказывать будущее членам съемочной группы «Кубань 24», но это уже совсем другая история.

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