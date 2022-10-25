Жителей Сочи приглашают бесплатно посмотреть на солнечное затмение через телескоп

Фото vk.com/kosmos_sochi

Солнечное затмение в Европейской части России ожидается днем 25 октября. В Сочи на него предлагают посмотреть через оптические приборы с площади «Маяк» возле морского вокзала.

«Помимо пары телескопов по наблюдению солнечного затмения 25 октября в Сочи планируются применяться 10х бинокль и 12х астроподзорка», — написал организатор акции в соцсетях.

Посмотреть на солнечное затмение через телескопы в Сочи все желающие могут совершенно бесплатно. Мероприятие начнется в 11:00 и завершится в 16:30.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Краснодарского края 25 октября увидят частное солнечное затмение — Луна закроет большую часть Солнца.