Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах над морем

По прогнозам синоптиков непогода обрушится на Сочи вечером 29 июня. Ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 15-17 м/с продлятся до конца суток, а также будут идти 30 июня и 1 июля. Объявлено штормовое предупреждение.

На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В связи с обильными осадками возрастает риск схода селей. Кроме того, 30 июня и 1 июля на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности. В случае ЧС необходимо звонить по номерам 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 29 июня ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 — 22 м/с. Непогода продлится до конца суток, а также в течение 30 июня и 1 июля.