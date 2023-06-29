Грозы, град и подъем воды в реках: жителям Кубани напомнили о надвигающейся непогоде

Резкое ухудшение погоды ожидается днем 29 июня. Ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 — 22 м/с продлятся до конца суток, а также в течение 30 июня и 1 июля. Объявлено штормовое предупреждение.

На реках Лабинского, Мостовского и Отрадненского района, а также Геленджика и Туапсинского района прогнозируется подъем уровня воды. Местами уровень воды достигнет неблагоприятных отметок.

Сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать осторожность и предпринять необходимые меры безопасности. При усилении ветра не стоит покидать дом, необходимо избегать нахождения под линией электропередачи и вблизи шатких строений и слабо закрепленных конструкций. Также рекомендуется принять меры на случай возможного подтопления. Необходимо соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие вещи первой необходимости и, по возможности, покинуть зону подтопления. В случае возникновения ЧС следует звонить по телефонам: 112, 01 (с городского) и 101 (с мобильного), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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