Жителей Сочи предупредили о стрельбах в морпорту и селе Пластунка 2 декабря

Общество
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Учения в морском порту Сочи запланированы в период с 9:00 до 13:00 и с 17:00 до 18:00.

Также учебные стрельбы запланированы в селе Пластунка, их проведут с 9:00 до 12:00. Перед началом учений для населения включат речевое оповещение.

Жителей и гостей города-курорта просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

«Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности», — сообщает пресс-служба администрации Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 2 декабря также запланированы учения со стрельбами. Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы проведут их в акватории морского порта Новороссийска с 9:00 до 13:00. Военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Фото
